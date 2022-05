Designérská soutěž přinese novou vizuální identitu a jednotný styl Ústeckého kraje

Ústecký kraj se rozhodl pro obměnu a modernizaci svého vizuálního stylu, který by měl reflektovat proměnu, kterou kraj prošel a která ho ještě čeká. Vyhlásil tedy „Soutěž na novou vizuální identitu Ústeckého kraje“, v rámci které oslovil pět vybraných designérů a studií se zkušenostmi v oboru vizuálních identit. Organizátorem a garantem soutěže je odborná společnost Czechdesign.„Rozhodli jsme se pro aktualizaci loga Ústeckého kraje a sjednocení krajské vizuální identity, protože logo, které používáme, je více než 20 let staré. Za tu dobu se nejen významně posunuly standardy a kvality grafické práce, ale především se proměnil celý náš region. Čeká nás transformace, stávající průmysl se stane odrazovým můstkem pro budoucí rozvoj, který bude spojený s čistou energií a moderními technologiemi, kraj nabídne zajímavé příležitosti pro aktivní lidi. To by mělo nové logo a nová identita reflektovat a stát se značkou budoucnosti,“ řekl k záměru hejtman Jan Schiller.

Na krajském úřadě proběhlo osobní setkání s vybranými designéry, kde jim bylo specifikováno zadání a měli možnost doptat se na řadu konkrétních náležitostí. Termín zasedání pětičlenné poroty, která je složená ze tří odborníků na grafický design a dvou zástupců kraje, je na konci června. Tam budou vybráni tři postupující do druhého kola. Vítěz by měl být vybrán na konci července.