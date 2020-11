Děti si mohou čekání na Ježíška zkrátit sportovní soutěží s Centrem volného času

Chcete si zkrátit si čekání na Ježíška a navíc oslavit 10 let Střediska volného času? Užijte si to pohybem! Splňte v termínu od 29. do 31. prosince deset sportovních disciplín v areálu Benediktu.



Start je u vchodu na letní scénu, dále bude trasa vyznačena. Vaše výkony SVČ odmění! Výsledky z jednotlivých disciplín, popřípadě i s fotografií a uvedením jména a věku dítěte zašlete na email: lastuvkova@svc-most.cz, nebo doložte svou účast v recepci SVČ. Odměnu si můžete vyzvednout v recepci SVČ po absolvování všech disciplín.

Zdroj ilustrační foto: facebook.com