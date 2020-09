Děti v Meziboří dostaly dárek do nového školního roku

Do nového školního roku dostaly děti z mezibořské základní školy dárek v podobě zrekonstruovaných toalet. Město na ně získalo dotaci od Ústeckého kraje ve výši pět set tisíc korun. Bezmála další dva milióny korun doplnilo z vlastního rozpočtu.

„O naši základní školu pečujeme tak, jak si zaslouží. Dlouhodobě patří k nejlepším v regionu. Pro školu uděláme všechno, o co si její ředitel řekne,“ žertoval při prohlídce dokončeného díla starosta Meziboří Petr Červenka. Město ale skutečně každoročně do školy investuje nemalé peníze. „Rekonstruovali a modernizovali jsme školní kuchyni, jídelnu, škola má novou elektroinstalaci, vyměňujeme okna, připravujeme rekonstrukci podlahy v tělocvičně. Každý rok je základní škola zařazená do rozpočtu investic. Jsem rád, že se nyní podařilo i díky Ústeckému kraji zrekonstruovat toalety, což byla akce nezbytná. Uvědomujeme si, že v těžkém období koronavirové krize nebylo snadné najít v rozpočtu kraje peníze na dotaci pro Meziboří. Poděkování patří především náměstkovi hejtmana Martinu Klikovi, který na nás myslel při rozdělování finančního daru od těžebních společností Sev.en Energy,“ poděkoval kraji Petr Červenka. „Meziboří je příkladem města, které dbá o svůj majetek a o školu především. V letošním roce jsme museli dotace významně omezit, řadu programů jsme i zrušili, abychom mohli pomoci především tam, kde se koronavirová krize odrazila nejvíce. Živnostníkům a sociálním službám. Každou dotaci jsme proto zvažovali pečlivěji a raději dvakrát. Jsem rád, že jsme díky finančnímu daru těžebních společností mohli pomoci také městu Meziboří,“ komentoval dotaci pro Meziboří náměstek hejtmana Martin Klika.

Toalety jsou vyvedeny ve dvou barvách, dívky mají oranžové, chlapci zelené. Kromě bezbariérové kabiny mají dívky nově také hygienickou kabinu.