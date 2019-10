Děti z kolejiště vypakovali strážníci

Do prostoru kolejiště před přemostěním vedoucím k děkanskému kostelu se dostala skupinka dětí. Policii na ně upozornil výpravčí Českých drah. Strážníci na místo okamžitě vyslali hlídky.

„Strážníci na místě zjistili 4 chlapce ve věku 14 let. Nezletilé informovali, že je veřejnosti zakázáno vstupovat do kolejiště a upozornili je na rizika, která hrozí lidem, kteří se procházejí po kolejích, včetně toho, že riskují svůj život. Poté chlapce z místa vykázali a operační pracovník prostřednictvím kamer sledoval, jestli se po odjezdu hlídky nevrátí,“ informoval o případu Vlastimil Litto z Městské policie v Mostě s tím, že chlapci strážníky uposlechli a do kolejiště již nevstoupili.