Nenechte si ujít jedinečné výstavy v litvínovském zámku

ZÁMEK VALDŠTEJNŮ LITVÍNOV EXPOZICE A VÝSTAVY 2019-2020

Prohlídky: út-ne 9.00, 11.00, 14.00, 16.00 hodin, Vstupné: děti 20 Kč, důchodci 30 Kč, dospělí 50 Kč

LITVÍNOVSKÉ ZÁMECKÉ IMAGINÁRIUM DIVADLA BRATŘÍ FORMANŮ A JEJICH PŘÁTEL

Výstava nabízí návštěvníkům všeho věku tajuplný divadelní a výtvarný svět. K vidění jsou loutky, maňásci, cirkusové šapitó, hybohledy, obrázky i divadelní dekorace a rekvizity sestavené do hravých aranžmá. V zámku se otevřel prostor, kde fantazie nemá hranice a hrát si je povoleno. Přes kouzelný les i rozpohybované loutky TEREZY KOMÁRKOVÉ se dostanete do hravého cirkusu s mechanickými plakáty JOSEFA SODOMKY a maringotkami TEREZY KORECKÉ. Hybohledy – dřevěné bedýnky PAVLA MACKA ukrývají drobná panoramata a historky. Stačí zatočit klikou a příběh začíná… Zručnost si lze vyzkoušet ve výtvarné dílně s dřevěnými objekty a hračkami RENATY a MARTINA LHOTÁKOVÝCH. Podívanou doplňují fotografie IRENY VODÁKOVÉ, grafiky a kresby autora projektu MATĚJE FORMANA. VÝSTAVA JE PŘÍSTUPNÁ DO 11. LEDNA 2020.

EXPOZICE: Prohlídky: út-ne 10.00, 13.00, 15.00 hodin. Vstupné: děti 20 Kč, důchodci 30 Kč, dospělí 50 Kč

HRAČKY A HRY DĚTÍ ZE ŠLECHTICKÝCH RODIN

Vystavené hračky jsou zmenšeninami toho, co dřív lidé používali, technických novinek a vynálezů. Především to byly hračky funkční, které měly vzdělávat, zvyšovat zručnost a technické znalosti, měly připravovat pro budoucí povolání.

K vidění jsou panenky, kočárky, houpací koně, hry, stavebnice, postavičky na klíček, parní strojky, promítačky, porcelánové a plechové nádobíčko… Nejstarší pocházejí kolem roku 1800, nejvíce jich je z 19. století. Expozice je doplněna historickým nábytkem Oblastního muzea a galerie v Mostě.

EXPOZICE JE PŘÍSTUPNÁ DO 31. PROSINCE 2020.

HISTORIE VÝROBY HRAČEK HUSCH V HORNÍM LITVÍNOVĚ

Expozice sběratelů Miroslava Smahy a Michala Widenského dokumentuje produkci nejvýznamnějšího československého výrobce mechanických plechových hraček od roku 1925 do roku 1938. Vystaveny jsou i hračky z období pokračující výroby v letech 1938-1945.

VÝSTAVA JE PŘÍSTUPNÁ DO 31. PROSINCE 2020.

STANISLAV HANZÍK – SOCHY

V galerii jsou vystaveny busty známých herců R. Hrušínského, V. Brodského,J. Kemra, S. Neumanna nebo oceněná díla v zahraničí Svářeč, B. Hrabal. Součástí výstavy jsou fotografie Josefa Sudka zachycující dílo akademického sochaře Stanislava Hanzíka. Některé z vystavených soch se objevily v českém filmu Pupendo.

PŘEHLÍDKA NÁPADŮ, ZRUČNOSTI, ŘEMESEL A VTIPU aneb VÁNOCE PO CELÝ ROK

Výstava nabízí celoroční inspiraci na vánoční výzdobu, a to tradiční i zcela netradiční. OZDOBY BUDOU 27. LISTOPADU OBMĚNĚNY.

LITVÍNOVSKÁ HRABĚCÍ MANUFAKTURA NA VÝROBU SUKNA

Zámecká chodba je vyzdobena zvětšenými reprodukcemi grafických listů z roku 1728, které podrobně znázorňují celý výrobní proces v šlechtické textilní manufaktuře.

VELKÝ SÁL:PROSTORY VHODNÉ PRO SVATEBNÍ OBŘADY. Informace: matrika telefon +420 476 767 641.

Otevřeno celoročně: út-ne 9.00-12.00, 13.00-17.00 hodin, prohlídky v každou celou hodinu. Vstupné: dospělí 50 Kč, důchodci 30 Kč, děti a studenti 20 Kč (pedagogický doprovod organizovaných skupin a děti do 3 let zdarma), rodinné vstupné 90 Kč (platí pro 2 dospělé osoby a min. 1 dítě).