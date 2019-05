Děti z Ústeckého kraje se potýkají s kybernetickou agresí, zažívá ji každý druhý žák

Více než 47 % mladistvých z Ústeckého kraje se v posledním roce setkalo s kybernetickou agresí. To vyplývá z dat právě probíhajícího výzkumu realizovaného společností O2 a Univerzitou Palackého v Olomouci. Právě hrozbám, jakými jsou kyberšikana nebo sexting, chce čelit nový vzdělávací program O2Chytraskola.cz. Ten učí děti i dospělé, zejména rodiče i učitele, jak se chovat bezpečně online. Pilotního programu se zúčastnilo celkem sedm škol z celé České republiky, mezi nimi i ZŠ Mírová z Ústí nad Labem, která je tak nyní v oblasti digitální bezpečnosti vzorem pro ostatní české školy.

Aktuální výzkum zjišťuje rozšíření různých forem kybernetické agrese jako třeba urážení a ponižování prostřednictvím internetu, nabourání do on line účtů a profilů, šíření ztrapňující fotografie apod. Ve všech těchto oblastech jsou přitom čísla z Ústecka oproti ostatním krajům vyšší. S kybernetickou agresí se na Ústecku setkalo o celých 6 % více dětí, než je celorepublikový průměr (41 %).

Program O2Chytraskola.cz na tyto hrozby reaguje a přináší nutnou edukaci a podporu škol v této oblasti. Děti jsou dnes obklopeny digitálními technologiemi už od narození, o jejich rizicích však často nevědí – potřebné informace často nezískají od rodičů ani pedagogů. „Webový portál www.O2Chytraskola.cz bude v první fázi reagovat na nejpalčivější problémy, jako jsou bezpečnost online, sexting, kyberšikana, mediální gramotnost nebo správné zabezpečení počítače a mobilu,“ říká Anna Kačabová, ředitelka Nadace O2. Portál, který obsahuje všechny vzdělávací materiály, je zdarma určen všem – dětem, jejich rodičům i učitelům.

ZŠ Mírová v Ústí jako účastník pilotního projektu

V rámci pilotního projektu se programu účastnila i Základní škola Mírová v Ústí nad Labem. Zařadila se tak po bok šesti dalších škol z celé České republiky.

„Jako jeden z hlavních přínosů programu určitě vnímáme to, že není určen pouze dětem, ale také dospělým. Z praxe víme, že rodiče ani učitelé většinou sami nemají představu o tom, jak se na síti chovat správně a jak bezpečně nastavit a ovládat novou techniku. Dnešní děti jsou před námi několik kroků dopředu, a to se musí změnit. Pro samotné školy zapojené v programu pak O2 Chytrá škola představuje nespornou konkurenční výhodu oproti ostatním školám, která nám pomáhá oslovit více rodičů, kteří pro své potomky vybírají vhodnou základní školu,“ říká Petr Samec, pedagog ZŠ Ústí nad Labem, která se do pilotního projektu zapojila.

Webový portál www.o2Chytraskola.cz mohou zájemci, kteří se chtějí dozvědět víc o digitální gramotnosti, navštívit už nyní. Prostřednictvím portálu mohou do 13. května podat online přihlášku všechny základní školy, které se chtějí zapojit do grantového programu. Celková částka vyhrazená na finanční podporu škol je pro nadcházející školní rok 5 milionů korun.

Ilustrační foto zdroj: www.o2Chytraskola.cz