DĚTSKÁ POHOTOVOST V NEMOCNICI MOST BUDE 12. A 13. ZÁŘÍ UZAVŘENA

Z důvodu absence dětského praktického lékaře bude ve dnech 12. 09. a 13. 09. UZAVŘENA dětská pohotovost v Mostě.

K dispozici vám budou lékaři na nejbližších pohotovostech v okolních nemocnicích. Kontakty na jednotlivé ordinace, popř. další ordinace, které lze navštívit, najdete na stránkách Ústeckého kraje zde: https://bit.ly/pohotovostÚK

Ze zákona mají provoz lékařské pohotovostní služby pokrývat praktičtí lékaři. Jedná se o službu, která zajišťuje první kontakt se zdravotními službami v době mimo běžné ordinační hodiny praktického lékaře. LPS poskytuje zdravotní péči v případech, které pacienta neohrožují na životě a vznikly v době, kdy byla ordinace praktického lékaře zavřená. Ze zákona pohotovosti slouží praktičtí lékaři, tedy lékaři tzv. primární péče. Povinnost organizačně zajistit službu pak mají kraje (v Ústeckém kraji přenesl kraj organizační zajištění pohotovostí na nemocnice Krajské zdravotní). Dnes jsou pohotovosti nejčastěji umístěny v nemocnicích nebo krajských centrech zdravotnické záchranné služby, slouží zde však praktičtí lékaři.

„Omlouváme se všem rodičům, kteří musí za praktikem cestovat na pohotovost do okolních měst, a to i přesto, že chyba není na naší straně. Bohužel nemáme ani my, ani kraj, žádné nástroje, jak praktické lékaře ke službám na pohotovostech donutit. V tomto ohledu je potřeba změna zákona v gesci ministerstva zdravotnictví,“ vysvětluje tisková mluvčí Krajské zdravotní Petra Roubíčková.