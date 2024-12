Díky aplikaci ORLEN jste přispívali na dobročinné účely

Síť čerpacích stanic ORLEN umožňuje uživatelům své věrnostní aplikace přispívat na dobročinné účely darováním nasbíraných věrnostních bodů. Ve spolupráci s Nadací ORLEN Unipetrol se tak letos podařilo věnovat 1 000 000 Kč na podporu dětí samoživitelů, zajištění stravy a předškolního vzdělávání pro děti ze znevýhodněného prostředí a na přímou pomoc domácnostem zasaženým letošními povodněmi.

Možnost darovat věrnostní body uživatelů aplikace ORLEN a proměnit je prostřednictvím Nadace ORLEN Unipetrol na finanční prostředky byla zavedena v průběhu tohoto roku jako součást širšího záměru skupiny ORLEN Unipetrol usnadnit lidem zapojení se do dobročinných aktivit. „Výsledky dotazníkového šetření mezi uživateli aplikace ukázaly, že většina respondentů by uvítala možnost přispívat na charitativní projekty přímo přes aplikaci. Implementace této funkce tak byla logickým, a jak se ukázalo, i úspěšným krokem, jak propojit naše obchodní aktivity a věrnostní program s odpovědným přístupem společnosti k potřebám komunit,“ říká Rostislav Moravec, ředitel sítě čerpacích stanic ORLEN v Česku.

„Vnímáme rostoucí zájem lidí o pomoc těm, kteří to potřebují. Zavedením možnosti věnovat nasbírané body na dobrou věc jsme chtěli uživatelům aplikace ORLEN umožnit jednoduchý a efektivní způsob, jak podpořit dobročinné projekty přímo při jejich tankování nebo nakupování v síti ORLEN,“ říká Lucie Pražáková, ředitelka Nadace ORLEN Unipetrol a dodává: „Je to snadný a efektivní způsob, jak pomoci, který ocení každý, kdo chce pomoc těm, kteří to potřebují. Proto jsme velmi rádi, že naše aplikace umožnila svým uživatelům podpořit konkrétní a smysluplné projekty.“

Uživatelé aplikace ORLEN získávají body za nákupy paliva, občerstvení a další produkty na čerpacích stanicích ORLEN. Tyto body mohli v tomto roce následně darovat na dobročinné účely. Body byly převedeny na peníze v poměru 2500 bodů / 20 Kč pomoci, 5000 bodů / 40 Kč pomoci nebo 10 tisíc bodů / 80 Kč pomoci. Nadace ORLEN Unipetrol je pak poskytla vybraným neziskovým organizacím.

Díky této funkcionalitě byly prostředky nasbírané od uživatelů aplikace ORLEN rozděleny mezi tři významné projekty. Nadační fond Radovan obdržel částku 300 140 Kč, která byla využita na pomoc dětem samoživitelů a samoživitelek. Organizace WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., získala 199 860 Kč na projekt SOS do školky, jenž zajišťuje dětem ze znevýhodněného prostředí celodenní stravu a přístup k předškolnímu vzdělávání. Nejvyšší a nejrychleji vybraná částka, 500 000 Kč, byla prostřednictvím organizace ADRA, o.p.s., věnována na přímou pomoc domácnostem zasaženým povodněmi.

Aplikace ORLEN je určena pro mobilní telefony s operačními systémy Android a iOS. Zájemci si ji mohou bezplatně stáhnout a nainstalovat z portálů Google Play a App Store. Služby aplikace lze využívat v celé síti veřejných čerpacích stanic ORLEN v České republice.

Nadace ORLEN Unipetrol realizuje řadu dalších dobročinných aktivit v různých oblastech. Dlouhodobě se stará o vzdělávání na všech úrovních, podporu edukativních projektů a místních komunit v okolí areálů, ve kterých má skupina ORLEN Unipetrol své výrobní závody. Mimo této podpory Nadace ORLEN Unipetrol podporuje vzdělávání svými stipendijními a grantovými programy, podporuje dobročinné sbírky a přispívá na projekty z oblasti životního prostředí, mezi které patří např. vysazování ryb do řek Bílina a Labe, sběr medu včel medonosných v neratovické Spolaně, nebo také podpora hnízdění sokolů stěhovavých ve všech výrobních areálech skupiny. Více informací o Nadaci ORLEN Unipetrol naleznete na internetových stránkách www.nadaceorlenunipetrol.cz.