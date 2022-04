Dílna mága Kelleyho na Hněvíně brzy otevře brány, vstupné podraží

Návštěvníci Hněvína se brzy mohou těšit i na zdejší tradiční atrakci, Dílnu magistra Edwarda Kelleyho. Otevřeno bude od 6. května do 26. června 2022 vždy od pátku do neděle od 11:00 do 17:00 hodin. Od 28. června do 31. srpna 2022 bude otevřeno od úterý do neděle včetně svátků od 11:00 do 17:00 hodin. Zavíracím dnem zůstává pondělí.

Letos i zde ale podraží vstupné, a to z důvodu všeobecného nárůstu cen. Zdražení bude ale mírné (navýšení o 10 Kč u dospělého, 5 Kč u dětí, seniorů a osob ZTP, 20 Kč rodinné vstupné). Dospělí zaplatí 30 Kč, děti a mládež do 15 let pak 15 Kč, senioři od 65 let 15 Kč, osoby se zdravotním postižením 15 Kč a rodinné vstupně (2 dospělí a až 3 děti do 15 let) 60 Kč.