Diskutovalo se o dávkách na bydlení

Na Krajském úřadu Ústeckého kraje se uskutečnil diskuzní seminář, který představil nové sloučené dávky na bydlení. Seminář byl uspořádán na základě požadavku MPSV v reakci na aktuální problematiku boje s chudobou v Ústeckém kraji.

Obdobná diskuse bude dále probíhat v Moravskoslezském kraji a následně v Karlovarském nebo Plzeňském kraji, kde se s obdobnými problematikami taktéž potýkají. Diskuzního semináře se zúčastnili zástupci obcí, Úřadu práce ČR – krajské pobočky, ale i kontaktních pracovišť a poslankyně Hana Aulická Jírovcová. Za Ústecký kraj se semináře zúčastnil krajský radní Miroslav Andrt, který byl zároveň v roli moderátora, vedoucí odboru sociálních věcí Petra Lafková a Daniela Filipová, odborná metodička agendy sociální práce.