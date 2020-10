Divadlo se zavřelo, knihovna půjčuje dál, úterní try nebudou, nekoná se Protidrogový vlak

Od pondělí 12. října se na dva týdny zastaví kulturní akce a omezí sportovní aktivity. Co bude pro veřejnost v Mostě uzavřeno?

Omezeny jsou sportovní aktivity

Od pátku 9. října je pro veřejnost uzavřen Aquadrom (s vyjímkou venkovního minigolfu), dále pak posilovna ve sportovní hale a sauna. Od pátku 12. října se uzavřou všechna vnitřní sportoviště, sportovní hala, tělocvična v Albrechtické ulici, areál netradičních sportů, areál šermu a herna stolního tenisu v areálu Střediska volného času. Plánované turnaje a utkání se o víkendu odehrají v souladu s platným usnesením. Mostecký Funpark bude tento víkend otevřen v běžném provozu (pátek 14:00 – 18:00, sobota a neděle 10:00 – 18:00) Od pondělí 12. října bude uzavřen. Dále je uzavřen zimní stadion, kino Kosmos, Středisko volného času, Klub seniorů, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Zimák“a Klub národnostních menšin.

Otevřeny zůstávají venkovní areály na Matyldě, Benediktu a jezera Most

Na venkovních sportovištích bude provoz probíhat v souladu s vládním nařízením. Vyplnit volný čas je možné také v rekreačních areálech Benedikt, Matylda a nově také u jezera Most. Město Most ale varuje, že je zakázáno se shlukovat kvůli možnému šíření nemoci COVID-19. „Žádáme proto všechny občany, aby respektovali a dodržovali vydaná vládní nařízení,“ vyzývá primátor města Mostu Jan Paparega.

Divadlo ruší představení

V Městském divadle v Mostě i Divadle rozmanitostí jsou až do 25. října zrušena všechna představení. Momentálně pracuje divadlo na náhradních termínech zrušených akcí. Konkrétní informace pro diváky budou zveřejněny v pondělí 12. října na webových stránkách a prostřednictvím facebooku.

Městské divadlo v Mostě ruší: 12. 10. KONCERT – „GÉNIUS A BOUŘLIVÁK“, 14. 10. KRÁLOVA ŘEČ, 16. 10. MIRÁKL V ANDALUSII – PREMIÉRA, 17. 10. HOST, 18. 10. MÓDA A HVĚZDY, 19. 10. KONCERT – LÁZEŇSKÉ GALA, 22. 10. ŽENA ZA PULTEM 2: PULT OSOBNOSTI, 23. 10. TVŮJ ŽIVOT PATŘÍ MNĚ, 25. 10. CAVEMAN

Divadlo rozmanitostí ruší: 17. 10. VÝLET, 24. 10. O PRINCEZNĚ A HRÁŠKU (10.00), 24. 10. KING KONG (17.00)

Městská knihovna bude pro veřejnost otevřena. Ruší se jen přednášky a výstavy

Provoz městské knihovny zatím není omezen. Otevřena bude v běžné provozní době pondělí, úterý, čtvrtek, pátek od 10 do 18 hodin, v sobotu od 9 do 12 hodin. Ruší se jen přednášky a výstavy. Návštěvníci musí dodržovat platná hygienická opatření (použití dezinfekce umístěné ve vestibulu knihovny, zakrytí dýchacích cest a dodržování rozestupů min. 2 metry od ostatních návštěvníků).

Zákaz návštěv od 9. října v zařízeních pobytových sociálních služeb

Na základě Usnesení vlády ČR platí od pátku 9. října zákaz návštěv v zařízeních pobytových sociálních služeb spadajících pod Městskou správu sociálních služeb v Mostě. Zákaz návštěv platí až do odvolání v těchto objektech: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem a Domov pro osoby se zdravotním postižením, Barvířská 495, Most; Domov pro seniory Jiřího Wolkera 404, Most; Domov pro seniory, Antonína Dvořáka 2166, Most.

Ruší se pravidelné úterní trhy

V souvislosti s možným šířením onemocnění COVD-19 vedení města Mostu rozhodlo, že se v Mostě nebudou konat do 25. října prodejní úterní trhy. Současně vedení města jedná s vedením sportovního areálu TJ Baník Souš Most o zrušení sobotních bleších trhů. Děkujeme za pochopení!

Městská policie ruší 12. října akci Revolution Train

Městská policie Most oznamuje, že se dočasně přerušuje provoz Protidrogového vlaku. Akce měla proběhnout na mosteckém nádraží 12. října. Náhradní termíny budou všem přihlášeným školám a veřejnosti oznámeny.