Dnes startuje veletrh Zahrada Čech

Poprvé se podzimní veletrh Zahrada Čech bude konat pod taktovkou Městských kulturních zařízení v Litoměřicích. Zahájen bude v pátek 10. a potrvá do středy 15. září. Ano, veletrh bude také poprvé šestidenní. Na jeho atraktivitě však zkrácení rozhodně neubírá. A tak se veřejnost může těšit na bohatý program, exkluzivní ukázkovou expozici, zábavu a pestrou nabídku sortimentu.

Již po čtyřicáté páté se tak v pátek otevřou návštěvníkům brány výstaviště. To bude přístupno každý den od 9 do 17 hodin. Ke vstupu na akci stačí platná vstupenka a dodržování bezpečnostních opatření – žádný doklad o bezinfekčnosti není potřeba. Příjemným krokem je zajištění kyvadlové dopravy zdarma tam i zpět, a to z autobusového nádraží, z Mírového náměstí a z horního nádraží.

Vstupné zůstává stejné jako v minulém roce. Navíc v rámci vstupenky na výstavu Zahrada Čech mají návštěvníci vstup zdarma do expozice „Důl Richard v proměnách času“, která se koná v podzemí litoměřické radnice. Prohlídku je potřeba si zarezervovat v informačním centru v Litoměřicích. Sobotní vstupenka ze Zahrady Čech umožní taktéž návštěvníkovi prohlídku Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích.

„Tématem letošní expozice Zahrady Čech je Galerie. V pavilonu A, který se nachází hned při vstupu do areálu, se objeví kopie známých obrazů, ovšem vytvořených z ovoce, zeleniny a květin,“ láká Michaela Mokrá, ředitelka Městských kulturních zařízení v Litoměřicích. Dodává, že své prezenční stánky v tomto pavilonu mají všichni obchodní partneři v čele s Ústeckým krajem. K vidění zde budou nejkrásnější výpěstky ovoce a zeleniny a v soutěžích úspěšné potravinářské výrobky.

Mezi zahradnickým sortimentem, který se návštěvníkům nabízí, nebudou chybět venkovní i pokojové rostliny, trvalky, stromky, keře, cibuloviny, sadba, osiva či sazenice. V nabídce bude také kvalitní kované nářadí či zahradnická technika. Sortiment doplní také vše potřebné okolo domu, chalupy či zahrady. Veletrh přinese ovšem i řadu novinek. Jednou z nich, která stojí za zmínku, je například variabilní a neotřelý produkt Starlgloo. S ním můžete strávit noc pod hvězdami na jakékoliv zahradě, parku, hotelové či restaurační terase. Představí ho nový vystavovatel firma Board Vision.

Veletrh po celých šest dní bude doprovázet bohatý kulturní program. Na podiu vystoupí Monika Absolonová, Josef Vágner, Michaela Dolinová, Roman Vojtek, chybět nebude tradiční Vinšovanka, zazpívá Petra Janů, Markéta Konvičková, oblíbení Babouci, skupina Yoyo Band a mnoho dalších.

Veletrh bude slavnostně zahájen v pátek 10. září přibližně v 10.30 dopoledne. V ten den bude vyhlášena Regionální potravina Ústeckého kraje 2021 a Potravinářský výrobek Ústeckého kraje – kraje Přemysla Oráče. Sobota je nazývána Dnem s Receptářem, neděle patří časopisu Zahrádkář, pondělí má ve své režii CS Beton. V tento den Zelinářská unie Čech a Moravy vyhlásí „Zelí roku“. V úterý přijede na Zahradu Čech nejstarší jihočeská dechovka – Babouci. Vystoupí také litoměřický Elvis Presley – Rosťa Pechoušek. Poslední den veletrhu má podtitul „Den s Českým rozhlasem“.

„Já pevně věřím, že letošní jubilejní ročník se neponese v duchu Covidu, ale v duchu úspěchu, který by nám mohl vykompenzovat alespoň část té negace předchozího roku. A tím nemyslím průběh loňské Zahrady Čech, ale celý rok obecně. Po skončení Zahrady Čech se plynule přesuneme do centra města, kde začneme chystat oblíbené Vinobraní, které vypukne v sobotu 18. září. To bude mít taktéž bohatý program, v letošním roce rozdělen do několika scén a na několik míst Litoměřic,“ uvedla na závěr Michaela Mokrá.