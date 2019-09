Do bytu vlezl za užití síly přes půdu, obyvatele napadl páčidlem

Nezvaného hosta zaznamenal obyvatel bytu v obci na Litvínovsku. V pozdně nočních hodinách uslyšel šramot a myslel, že je to partnerka. Šel se podívat, ale v šeru spatřil neznámého muže, který měl na hlavě kapuci a přes obličej šátek. Ten ho napadl páčidlem, kdy ho měl udeřit do hlavy a těla a způsobit mu zranění, které se vyžádalo odvoz do nemocnice a následnou dobu léčení. Neznámý na to hned utekl. Policisté po neznámém pachateli pátrali. Nedaleko v křoví psovod se psem objevil ukryté kolo a nakonec policisté znali i samotného vetřelce. Muž ve věku 38 let z Litvínova byl obviněn z přečinů krádeže vloupáním, porušování domovní svobody a ublížení na zdraví. Obviněný je stíhán na svobodě a hrozí mu až tříletý trest odnětí svobody.