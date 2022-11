Do Centralu dorazí 12. listopadu Exotické trhy

Milovníci exotického ovoce pozor! Virunga se 12. 11. vypraví do Mostu a přiveze zásobu čerstvého i sušeného exotického ovoce z Ugandy, voňavého koření ze Zanzibaru, té nejlepší kávy nebo marmelád.

OC Central Most (Pasáž u obchodu CCC)

Co zde najdete? Čerstvé ovoce z Afriky, jako je třeba obří jackfruit, to nejmáslovější avokádo na světě, spousta druhů banánů, mango nebo slaďoučký ananas.

Sušené ovoce – co takhle dát si boží sušený ananas nebo banánové chipsy?

Dálkami vonící koření ze Zanzibaru. Extra kvalitní kávu, marmelády nebo kakaové boby.

Virunga.cz je česko-ugandský food projekt, který dováží tu nejčerstvější zemědělskou produkci, letecky, ze srdce Afriky. Podporuje ugandské lokální farmáře a pěstitele. Vykupuje za férové ceny a těšíme česká srdce tím nejupřímnějším ovocem na světě. Víc informací najdete na webu africketrhy.cz