DO LITVÍNOVA MÍŘÍ BURNING STEPS

Litvínovský klub Ponorka nabídne v pátek 23. července koncert kapely, pro kterou je Ponorka tak trochu domovským pódiem. Do Ponorky se vrací mostecká punk-rocková kapela s „dávkou rokenrolu, hutným zvukem a železitou pachutí života na průmyslovém severu“ Burning Steps

Pokud počasí dovolí, koncert se uskuteční v bazénu, tedy na terase klubu pod širým nebem. Když nedovolí, bude na sále. V pátek si to přijďte dát do Ponorky živě a užít si koncert, dát si pivo nebo jiný drink a pobavit se do našeho podzemí. Klub je v pátek otevřen od 18 hodin a kapela spustí kdykoliv po 19 hodině, podle počasí buď na terase nebo uvnitř na sále.