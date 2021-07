Od pátku 23. července je opět otevřena MIKULÁŠSKÁ ŠTOLA!

Otevírací doba je pátek od 11 do 16 hodin, sobota a neděle od 9 do 17 hodin. Vstupné: dospělí 50 Kč, děti od 6 let 20 Kč. Vhodná obuv (nejlépe holiny) nutná !!!