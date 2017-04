Do Mostu se plíží problém z Anglie

Město Most asi čeká problém. Z Velké Británie se začaly vracet početné romské rodiny, které odešly do Anglie za lepším životem v rámci tak zvané „sociální turistiky“. Plány jim ale překazil „brexit“. Rodiny, které putují zpět do své vlasti, tady chtějí bydlet a děti posílat do školy. Vedení města Mostu zatím sice extrémní nápor nezaznamenalo, nicméně, na tuto situaci se připravuje.

Návrat romských rodin z Velké Británie mostečtí politici a ředitelé mosteckých základních škol zatím ve velké míře nezaznamenali. Jejich obavy jsou ale oprávněné. Nyní je čeká to, co před rokem zaskočilo nedalekou obec Obrnice. S problémem navrátivších se „česko-anglických“ cikánských rodin má tamní starostka Drahomíra Miklošová tristní zkušenosti. Obrnická základní škola se potýkala s problémem, kdy starší děti, které přijely z Anglie, významně zaostávaly za svými vrstevníky, a končily proto ve třídách s mnohem mladšími spolužáky. Neuměly číst a psát v rodném jazyce. Ale ani v angličtině na tom nebyly děti podle obrnických pedagogů příliš dobře. Když už anglicky mluvily, tak používaly takzvanou street English, neboli pouliční dialekt. Ačkoli by tyto děti měly podle věku chodit do čtvrté či páté třídy, škola je tam zařadit nemohla. Rodiče navíc nebyli schopni předložit doklady o školní docházce svých dětí v době pobytu v zahraničí. Předškoláci zase nepodstoupili očkování, jež vyžadují zákonné předpisy. „Máme signály, že by se romské rodiny z Velké Británie měly začít vracet. Již jsme zjišťovali informace na oddělení péče o dítě, ale zatím je žádná vrácená rodina nekontaktovala. S navrátilci se setkala paní ředitelka na 7. základní škole. Rodina, která se z Anglie vrátila, tam chtěla umístit dítě, ale nebyla schopna doložit potvrzení, že se v Británii vzdělávalo. Bez toho totiž dítě naše škola přijmout nemůže,“ uvedla náměstkyně mosteckého primátora Markéta Stará. „Připravujeme se na to, že situace se může změnit. Pokud se problém rozroste, budeme muset požádat o pomoc a metodiku, jak s těmito dětmi pracovat. Třináctileté dítě, které několik let nechodilo v Británii do školy, nemůžeme dát mezi děti do první nebo druhé třídy,“ dodala náměstkyně.

Pokud romská rodina neprokáže, že dítě chodilo v Anglii do školy, bude to pro ni velmi komplikované a nepříjemné zejména z hlediska sociálních dávek. Na ty totiž nebude mít žádný nárok.

Po definitivním potvrzení brexitu se sociálním turistům významně mění podmínky. Velká Británie zavírá kohoutek těm, kteří ve Velké Británii dlouhodobě nemají žádnou práci. Nebudou již mít nárok na podporu v nezaměstnanosti, a pokud v Británii žijí méně než pět let, nemůžou žádat o trvalý pobyt.