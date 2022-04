Do Mostu se sjedou nejlepší tenisté z Evropy

Celý příští týden budou mít na mosteckých kurtech dostaveníčko nejlepší mladí evropští tenisté. V areálu Pod Koňským vrchem se uskuteční turnaj Most Open 2022 Tennis Europe tour první kategorie hráčů a hráček do 14 let.

Turnaj se hraje pod názvem Memoriál Jaroslava Tačnera, dlouholetého předsedy mosteckého a krajského tenisu a viceprezidenta Českého tenisového svazu, který zemřel 9. dubna loňského roku. Jeho nástupcem v Mostě a také ředitelem tohoto turnaje je jeho syn Libor Tačner. Na dvorcích budou k vidění tenisové hvězdičky až z pětadvaceti zemí. Chybět by neměli ani hráči z exotičtějších států jako je Nový Zéland nebo Čína. „Jako primátora a sportovce k tomu mne těší, že se právě v našem městě konají významné tenisové turnaje jak dospělých, tak mladých talentů stojících na prahu své sportovní kariéry,“ uvedl primátor města Mostu Jan Paparega, člen čestného předsednictva turnaje. Fandům popřál pěknou podívanou a všem tenistům hodně štěstí a úspěchů. „Věřím, že si během strhujících sportovních zážitků uděláte čas i na prohlídku Mostu, města, které vám může nabídnout celou řadu dalších zajímavých možností ke sportování a trávení volného času.“ Hlavní soutěže v obou kategoriích vyplní „pavouk“ o čtyřiašedesáti jmenných položkách, vítěz a vítězka tedy musí vyhrát šest zápasů. Program na kurtech TK Most začíná od pondělí 2. května každý den od 10 hodin dopoledne a pokračuje podle počasí a potřeby organizátorů až do pozdního odpoledne.

Finále se předpokládají v neděli 8. května v 10:30 hodin.