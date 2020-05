Do obchodu šel s nekalým úmyslem

V době vyhlášeného stavu nouze se vydal krást 43letý muž z Mostu. A to i přesto, že byl za krádeže již odsouzen. Minulý měsíc v podvečerních hodinách zamířil do jednoho mosteckého supermarketu. V oddělení s kosmetickými produkty si vybral dva šampóny, které si měl ještě na ploše prodejny ukrýt do kabely, kterou měl s sebou. U pokladny pak zaplatil jen za drobnost a poté chtěl objekt opustit. Měl však smůlu, krádeže si všiml pracovník prodejny a podezřelého zadržel. Nepoctivý zákazník skončil na policii. Vyšetřovatel Mostečana obvinil ze zločinu krádeže. S ohledem na dobu spáchání je obviněný ohrožen až osmiletým trestem odnětí svobody. Lup byl zajištěn a vrácen zpět do prodeje nepoškozený.