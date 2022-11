Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Litvínova se může těšit na další techniku, která jim pomůže k dalšímu zkvalitnění akceschopnosti a úrovně požární ochrany rizikového správního území obce

s rozšířenou působností Litvínov. Od hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje získá darem ruční radiostanici SMART a radiostanici Easy Plus. Pokud by chtělo město Litvínov pořídit tyto přístroje nové, zaplatilo by cca 130 tisíc Kč.