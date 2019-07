Dobrovolníci pomáhají litvínovskému útulku

Dva měsíce mají lidé možnost pomáhat litvínovskému psímu útulku s venčením psů. Za tu dobu se našlo dvacet devět dobrovolníků, kteří mají o tuto pomoc zájem. „Opuštění psi v útulku mají stejnou potřebu kontaktu, lásky a zájmu, jako pejsci žijící v domovech u svých majitelů. Zaměstnanci útulku při sebevětší snaze nemohou dát všem psům tolik péče, kolik by potřebovali. Staráme se, aby měli čisté kotce, byli zdraví a měli plné misky. Rozdávat lásku velkou měrou všem už nestíháme. Dobrovolníci to ale dělají za nás a dělají to dobře. V současné době chodí dvacet devět lidí, někteří jen sami, jiní s dětmi. S pejsky si hrají, mazlí se s nimi a berou je ven na procházky. Někteří si s nimi chodí zaběhat, jiní jen tak, třeba i na krátkou procházku. Psům to hodně pomáhá v socializaci, jsou spokojení, šťastnější a mají větší šanci, že se dostanou do nové rodiny,“ říká vedoucí útulku Alena Jílková. Někteří lidé si chodí stále pro stejného pejska, zvykají si na něj, a nakonec si ho i vezmou domů. „Máme takové případy, kdy si lidé vzali toho svého vyhlídnutého pejska z útulku. Nebo se třeba přesvědčí, že pejsek je skutečně hodný a mírný a vezmou ho pro prarodiče. Někdy se ale stane, že si lidé na pejska zvyknou, a když si pro něj přijde někdo jiný, jsou smutní. Většina lidí, kteří k nám chodí, psy miluje a chce s nimi být v kontaktu, jen prostě svého pejska z různých důvodů doma mít nemohou. Právě pro takové případy je dobrovolnická práce určená,“ uvádí dále Alena Jílková. V současné době je v útulku dvacet dva psů. „Daří se pejsky umisťovat v nových rodinách. Snažíme se, aby byli v útulku co nejkratší dobu,“ dodává vedoucí útulku. Pejskům k novým rodinám pomáhá i kadeřnice Hana Litavská, která v rámci dobrovolnické práce pejsky stříhá. „Daleko větší šanci dostat se do nové rodiny má pejsek, který vypadá k světu, než ušmudlaná hromada chlupů. Práce Hany Litavské má pro naše pejsky velký význam. Jí i všem ostatním dobrovolníkům, kteří nám pomáhají, patří naše velké díky,“ uzavřela Alena Jílková