Dobrý výkon i hra mladých fotbalistů MFK U7 v Německu

Hráči přípravky Mosteckého fotbalového klubu kategorie U7 vyrazili za hranice, aby se v sousedním Německém Heidenau zúčastnili halového turnaje.

Jak vše dopadlo, přiblížil trenér Roman Hačecký: „V neděli jsme zavítali na turnaj ročníku 2010 do německého města Heidenau, ležícího nedaleko Drážďan. V turnaji startovalo dvanáct družstev, rozdělených do dvou skupin po šesti. Naši malí svěřenci odehráli ve skupině pět zápasů. S bilancí čtyři výhry a jedna prohra postoupili do semifinále ze druhého místa. Zápas o finále se odehrával na jedné polovině, a to polovině našeho soupeře. Po několika velkých šancích, nastřelené tyčce, se náš soupeř dostal 10 vteřin před koncem do jediného útoku a skóroval. Turnaj jsme tak zakončili soubojem o třetí místo a to vítězstvím.“

Hrál se systém 1 + 4 na hřišti 40 x 20 metrů. Bohužel Mostečtí podle trenéra ne vždy prodali vše, co už umějí, u některých se hodně projevila tíha okamžiku, ale zároveň se odkryly nedostatky, na kterých ještě musí na trénincích dále pracovat.

„Velkým kladem bylo málo inkasovaných branek, tři v sedmi utkáních, navíc náš brankář obdržel cenu nejlepšího gólmana turnaje, a nasazení chlapců při zápasech. Záporem pak nedodržování základních pokynů a splašenost některých borců. Celkově hodnotím tento turnaj pozitivně a děkuji obětavým rodičům za podporu a hlasité povzbuzování,“ uzavřel trenér.