Docela velké divadlo Litvínov zve na LUCERNU

Docela velké divadlo Litvínov uvede 21. dubna od 19 hodin více než sto let starý příběh o odvaze, hrdosti, vzdělanosti a lásce, ale i o zbabělosti, podbízivosti a nadutosti. Představení „Lucerna“ je v současné době aktuálnější, než bychom si přáli. Komedie o tom, že se český lid za více než sto let od doby, kdy byla hra napsána, ani za dvě stě let od doby, v níž se odehrává, příliš nezměnil.

Režie Jurij Galin, úprava a překlad do současné češtiny Jana Galinová, hudba a texty písní Jan Turek, kostýmy Tomáš Kypta, scéna Hynek Dřízhal.

Hrají: Pavel Nový (v roli Vodníka) a celé Docela velké divadlo. Vstupné 250 Kč, studenti a senioři 50 procent sleva.