Doprava MHD k jezeru na zimu končí – patrový autobus jen o víkendy

Od úterý 1. října 2024 bude ukončen letní provoz na linkách č. 16 a č. 30, které zajišťují dopravu k jezeru Most. V zimním období bude dopravu k Jezeru Most zajišťovat pouze linka č. 16. Všechny spoje linky č. 30 budou opět končit na Nádraží. „Patrový autobus bude od října jezdit jen na lince č. 30, a to v sobotu, neděli nebo svátek,“ uvedla Hana Syrová z odboru komunikace Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova.

Samostatný jízdní řád patrového autobusu naleznete na webových stránkách DPmML: https://www.dpmost.cz/jizdnirady