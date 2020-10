Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova vypraví v sobotu historický autobus

V sobotu 3. října vypraví Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova historický autobus RTO

Ten bude doprovázet jízdy historického parního vlaku, pořádané Oblastním muzeem a galerií v Mostě, Českojiřetínským spolkem a Nadačním fondem Moldavská dráha za podpory Ústeckého kraje, společnosti ČEZ a Českých drah. Autobus vyjede ze zastávky Most, Kahan (v časech 9:30, 11:30, 13:30), dále zastaví na Most, 1. nám a Most, Obchodní dům PRIOR a jízdu ukončí na železničním nádraží, kde cestující budou moci přestoupit na historický vlak (odjezdy 10:10, 12:10, 14:10).