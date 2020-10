DOPRAVNÍ PODNIK OPĚT ÚSPĚŠNÝ SE ŽÁDOSTÍ O DOTACI

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s opětovně u spěl se žádostí o dotaci na zvyšování profesionální úrovně svých zaměstnanců. Tentokráte se jedná o projekt s názvem „Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti Dopravní podnik měst Mostu a Litvínovat a.s.“ podpořený v rámci OP Zaměstnanost a určený pro zaměstnance v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k podpořené firmě, netýká se pracovníků zaměstnaných na dohodu o provedení práce. V průběhu realizace projektu budou vybraní zaměstnanci proškoleni ve 2 oblastech. V oblasti Měkké a manažerské dovednosti proběhnou školení na témata Komunikace v obtížných situacích, Konfliktní situace a Stres a jeho odstraňování a budou určena hlavně pro pracovníky, kteří se konfliktních situací v rámci své náplně práce dostávají, tedy řidiče autobusů, tramvají, pracovníky obchodního provozu, přepravní kontrolory a řidiče sanitních vozů. V oblasti Technické a jiné odborné vzdělávání, určené zejména pro řidiče autobusů a tramvají, jsou naplánována školení v oborech • Odborné školení na vozidla bus SOR a MAN – analýzy poruch – závad a jejich opravy; • Odborné školení na vozidla bus SOR a MAN – jejich servis a údržba; • Odborné školení na všechny typy drážních vozidel provozovaných v DPmML, a.s. – servis a údržba drážního vozidla; • Odborné školení na drážní vozidla – odlišnosti v různých druhů drážních vozidel, tj. tramvají provozovaných DPmML, a.s.; • Odborné školení na všechny typy drážních vozidel provozovaných v DPmML, a.s. – analýzy poruch-závad a jejich opravy; Celkové způsobilé náklady na projekt byly schváleny ve výši 2 499 633,00 Kč, z toho 15% bude hradit DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., zbylou část tvoří dotace z OP Zaměstnanost. Celý soubor školení musí proběhnout do konce března 2022. Díky realizaci těchto školení předpokládá, že díky profesionálnějšímu přístupu jeho zaměstnanců dojde jednak ke snížení počtu konfliktů s pasažéry přepravovanými na linkách DPmML, a.s., jednak bude dosaženo menšího počtu závad a jejich rychlejšího odstraňování, což obojí přispěje k větší bezpečnosti a plynulosti přepravy pasažérů.