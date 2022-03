DOPRAVNÍ PODNIK spouští FOTOSOUTĚŽ!

15. z důvodu ochrany osobních údajů jsou účastníci povinni minimalizovat detaily osob, od kterých nebude možné získat souhlas k použití a publikování jejich podoby bez nároku na jakoukoli kompenzaci (toto platí i o osobách mladších, u nichž by musel být zajištěn souhlas zákonného zástupce 18 let), pokud budou na fotografiích zachyceny

Prohlášení účastníka soutěže:

Zasláním soutěžní fotografie/fotografií účastník fotosoutěže:

 souhlasí s těmito podmínkami a pravidly fotosoutěže,

 prohlašuje, že při pořizování fotografií neporušil příslušná ustanovení zákona o drahách, zejména respektoval zákaz vstupu na místa veřejnosti nepřístupná. Autor dále prohlašuje, že se zdržel jednání, které by mohlo rušit nebo ohrozit provozování dráhy a drážní dopravy a nečinil nic, co by mohlo mít za následek vznik škody na součástech dráhy nebo na drážním vozidle, či co by mohlo narušit veřejný pořádek. Autor v rámci pořízení fotografie neohrozil svoji bezpečnost,

 prohlašuje, že fotografii/fotografie pořídil osobně a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího užití v neomezeném rozsahu, Pokud by se takové tvrzení účastníka ukázalo jako nepravdivé, může být taková fotografie ze soutěže vyřazena, smazána a účastník může být bez náhrady ze soutěže vyřazen. Účastník tedy bere na vědomí, že na sebe přebírá odpovědnost za škodu, která může vzniknout vyhlašovateli nebo třetím osobám v důsledku takového jednání. Vyhlašovatel nepřebírá jakoukoli odpovědnost za obsah fotografií, za porušení práv třetích osob jejich zobrazením na fotografii či užitím fotografie ze strany vyhlašovatele v dobré víře v souladu s těmito podmínkami,

 prohlašuje, že osoby zachycené na jím pořízených fotografiích nejsou identifikovatelné nebo souhlasí se zveřejněním dané fotografie a jejím použitím dle podmínek a pravidel fotosoutěže; Každý účastník je povinen při pořizování fotografií postupovat v souladu s právními předpisy, dbát oprávněných zájmů a práv třetích osob, zejména osob na fotografii a jejich soukromí a práv na ochranu osobnosti,

 bere na vědomí, že vyhlašovatel bude zpracovávat následující osobní údaje:

jméno a příjmení účastníka, název obce trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, tyto osobní údaje budou zpracovány za účelem administrace fotosoutěže a z marketingových důvodů k propagaci služeb vyhlašovatele; údaje budou zpracovány zaměstnanci vyhlašovatele automatizovaně nebo jinými prostředky; poskytnuté osob-ní údaje bude vyhlašovatel zpracovávat po dobu nezbytně nutnou k prokázání průběhu konání fotosoutěže a prokázání poskytnutí licence k účastníkem zaslané fotografii (nejdéle však 10 let od ukončení fotosoutěže),

 bere na vědomí, že zpracování osobních údajů bude probíhat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a Zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

 bere na vědomí, že jeho jméno, příjmení a obec, v níž má trvalý pobyt, bude zveřejněno ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách.