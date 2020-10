Dopravní podnik žádá cestující o dodržování nařízení vlády

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., žádá všechny cestující v městské hromadné dopravě v Mostě a Litvínově, aby bezpodmínečně dodržovali nařízení vlády. „Je třeba chránit si dýchací cesty rouškou nejenom ve vozidlech, ale i na zastávkách MHD,“ řekl Daniel Dunovský, ředitel dopravního podniku. Podle něj se stává, že cestující nastoupí s rouškou, ale ve vozidle si ji sundá, nebo ji vůbec nemá. „Takové chování nebudeme tolerovat, pokud cestující nebude mít ochranu dýchacích cest, přivoláme městskou policii. Cestující, který porušuje nařízení vlády a cestuje bez ochranné roušky, může být vykázán z přepravy. DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., vzhledem k uzavření škol po dohodě s objednateli dopravy ruší od 14.10.2020 všechny školní spoje. „Naopak na nejvíce vytížené spoje nasadíme kloubové autobusy, aby se tak mohly zvýšit rozestupy mezi cestujícími. Podle výsledků trasování je nakažených covidem-19 v městských hromadných dopravách zanedbatelné minimum, byli bychom rádi, kdyby cestování v MHD bylo bezpečné jako dosud,“ řekl ještě Dunovský. Stále probíhá čištění vnitřku našich vozidel a na vybraných konečných zastávkách proběhne desinfekce madel vozidel. „V provozu jsou stále také vyvíječe ozonu, a to jak v Mostě, tak i v Litvínově. Interiéry tramvají, autobusů a sanitek důkladně myjeme a přidáváme i ozonovou kůru jako účinné antimikrobiotikum,“ vysvětlil Dunovský. Vyvíječe ozonu mají oxidační účinek a dokážou mimo virů také zneškodnit plísně a kvasinky. Ozon čistí vzduch a dokáže eliminovat i případný zápach z vnitřního prostoru vozidel. Umí také rychle zabít mikroorganismy jako viry, bakterie, spóry, parazity i prvoky. Dopravní podnik také používá prostředky pro čištění a dezinfekci ploch, jejichž prostřednictvím se také likvidují choroboplodné zárodky, bakterie, viry, plísně a dezinfikují klimatizace. Cestujícím, kteří nemají svou čipovou kartu, stále nabízíme čipovou kartu přenosnou, kterou může používat například celá rodina. Kartu obdrží zájemce na počkání v předprodejních místech, minimální částka k nabití je 50 Kč. „Cestující tak mají možnost v rámci zvýšení hygienických opatření v autobusech odbavit se čipovými kartami a minimalizují tak hotovostní platby,“ řekl Dunovský. Podle něj bylo další opatření zavedeno již 18.9.2020, ve vozidlech bylo zrušeno tzv. poptávkové otevírání dveří – cestující nevolí tlačítko otevírání dveří sami, všechny dveře otevírají automaticky řidiči.