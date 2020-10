Turisté si v příští sezóně užijí bezpečný přechod na Šébru

Most Šébr a navazující turistické stezky postaví Ústecký kraj za cca 17,5 milionů korun. Součástí jsou dvě turistické cesty s čedičovým povrchem a samotná dřevěná oblouková lávka s horní mostovkou. Její celková délka je 60,7 m. Lávka od výrobce by měla být dodaná k montáži do konce října. Její samotné osazení bude závislé na klimatických podmínkách. Po ukončení zimního období budou pokračovat práce na dobudování stezek a finálních úpravách mostu, aby byl do prázdnin připravený k užívání.