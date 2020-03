Dotace plynou do Rodinného stříbra

Zastupitelé schválili dotace na akce, které jsou v Rodinném stříbře Ústeckého kraje. „Projekt Rodinné stříbro Ústeckého kraje vznikl v zájmu udržení kontinuity a zachování nejvýznamnějších akcí celokrajského i nadregionálního významu již v roce 2016. Jedná se o akce, na jejichž konání se Ústecký kraj podílí poskytnutím finanční podpory, v některých případech i formou spolupořadatelství. Tyto aktivity si zasluhují úctu a společenský význam a kraj má zájem se s nimi identifikovat a pomoci tak nejen zachovat, ale dalším generacím i předávat tyto tradice,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Do Rodinného stříbra Ústeckého kraje patří například Krušnohorská bílá stopa. Na údržbu běžeckých stop v letošním roce kraj poskytne 750 tisíc korun. Severočeská filhramonie Teplice dostala 500 tisíc korun. Do Rodinného stříbra patří dále Žatecká dočesná, Zahrada Čech, Josefínská slavnost v Terezíně a nově také Mostecká slavnost. Na značení turistických tras dostal Klub českých turistů 600 tisíc korun. Do Rodinného stříbra patří také Velká letní cena Ústeckého kraje na mosteckém hipodromu nebo Krajské dožínky.