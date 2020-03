Kraj podpoří talentované sportovce

Zastupitelé schválili vyhlášení dotačního programu Podpora mladých talentovaných sportovců. „Dotace je určena na zajištění kvalitní přípravy a zvyšování výkonnosti talentovaných mladých sportovců do 23 let v individuálních sportech, členů sportovních organizací, kteří soutěží ve svém sportu v nejvyšších soutěžích v ČR,“ vysvětli náměstek hejtmana Martin Klika. Na program zastupitelstvo vyčlenilo 3 milióny korun. Maximální výše dotace je 100 000 Kč. Spoluúčast žadatele nejméně 30 % celkových uznatelných nákladů projektu, vynaložených v daném roce. Žádosti budou přijímány v době od 10. 4. do 1. 5. 2020.