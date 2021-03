Drogu prodával v Litvínově, měl ji i doma

Pro přečin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy je mosteckou policií stíhán 37letý muž z Litvínova. Jak zjistili mostečtí policisté z TOXI týmu při prověřování poznatku získaného při šetření jiného případu měl Litvínovan v období od konce roku 2019 do současné doby nejméně v 93 případech většinou v Litvínově v místě svého bydliště a na jiných různých předem smluvených místech města Litvínov obstarat a následně prodat osobám z řad toxikomanů nejméně 358 gramů marihuany. Ve dvou případech drogu zájemcům prodal v Janově na Litvínovsku. Policisté u něj na základě důvodného podezření z páchání trestné činnosti na úseku drog provedli koncem února v bytě v Litvínově domovní prohlídku. Při ní byl zajištěn sáček a sklenice s obsahem rostlinného materiálu. Podezřelý byl na místě policisty zadržen. I u sebe měl sáček s konopím. Zajištěný rostlinný materiál o hmotnosti 62,3 gramů byl odeslán na Odbor kriminalisté techniky a expertiz k odbornému zkoumání. Muže vyšetřovatel nyní obvinil z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Obviněný Litvínovan je stíhán na svobodě a v případě odsouzení ho může soud poslat až na pět let do vězení.