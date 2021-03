Po vzkříšení trati Čížkovice – Obrnice a Litoměřice – Most se možná dočkáme dalších turistických vlaků

Po vzkříšení provozu na trati z Čížkovic do Obrnic a zavedení spojů Litoměřice – Most zvažuje společnost AŽD Praha obnovení osobních vlaků na další trati, kterou koupila od Správy železnic. Má jít o trať z Dolního Bousova do Kopidlna na rozhraní Středočeského a Královéhradeckého kraje.

AŽD Praha původně počítala s tím, že na trati bude jen testovat své nové technologie, nakonec ale své plány přehodnocuje. „Uvažujeme o zavedení víkendových turistických vlaků. Tedy, pokud se domluvíme s krajem a místními obcemi,“uvedla firma na svém facebookovém profilu. Trať aktuálně prochází rekonstrukcí, aby na ní firma mohla testovat například autonomní vlaky.

„Jezdili bychom na komerční riziko,“ řekl generální ředitel Zdeněk Chrdle. Podle něj jsou v tuto chvíli problém vozidla, kterých je nedostatek vhodných. „Museli bychom použít naše vozy 810+010 ze Švestkové dráhy,“ dodal. Chce se dohodnout i s Mladoboleslavským železničním spolkem, který provozuje výletní vlaky z Mladé Boleslavi s motorovým vozem M131 Hurvínek. Spoje by podle Chrdleho měly na sebe navazovat.

Hlavním tahákem na trati mezi Kopidlnem a Dolním Bousovem je zámek v Dětenicích.

AŽD Praha koupila trať v roce 2016 od Správy železnic společně s tratí Čížkovice – Obrnice, na prodej byly kvůli jejich nepotřebnosti. Firma zde aktuálně testuje své systémy pro provoz vlaků bez strojvedoucích. Občas po trati jezdí nostalgické vlaky, nikoliv však s pravidelným jízdním řádem. Pravidelný provoz na trati skončil v roce 2010.