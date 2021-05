Drogy a alkohol za volantem

Motorista ve věku 48 let z obce na Lounsku čelí obvinění z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Podle policie měl muž v Mostě na sídlišti Liščí vrch řídit své motorové vozidlo tovární značky VW, kdy se rozhodl zaparkovat před jiným osobním autem, které stálo na pravé straně komunikace. Při couvání do řady vozidel však narazil zadní částí svého vozidlu do tohoto zaparkovaného automobilu. Na místě nezastavil a odjel zaparkovat na jiné parkovací místo. Měl ale smůlu. V tu dobu totiž místem projížděla policejní hlídka, která si jeho manévru všimla. Odjíždějící vůz policisté zastavili a řidiče podrobili dechovým zkouškám na alkohol. Ty byly pozitivní s výsledky 1, 4 a 1,5 g/kg alkoholu. Hmotná škoda při nehodě byla odhadnuta policií na částku 10 tisíc korun.

Motorové vozidlo řídil pod vlivem drogy, jindy si půjčil auto bez souhlasu majitele

Policisté obvodního oddělení Most sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinů neoprávněného užívání cizí věci a ohrožení pod vlivem návykové látky 42letému muži z Mostu. V mostecké ulici Rudolická byl kontrolován policisty hlídkové služby při řízení osobního vozidla tovární značky VW. Muž se na výzvu policistů podrobil testu na přítomnost návykových látek s pozitivním výsledkem na látku amfetamin. Toxikologickým vyšetřením byla v krvi řidiče prokázána přítomnost drogy. O pár dnů později muži v uniformách kontrolovali stejného muže za volantem jiného auta. Šetřením na místě hlídka zjistila, že vozidlo řídí bez souhlasu jeho majitele. Ten mu předal klíče od vozu jen s tím, že si měl z vozidla vyzvednout nějaké věci. Při kontrole hlídce muž nepředložil žádné doklady k vozidlu. Automobil byl zajištěn a vrácen zpět jeho majiteli.