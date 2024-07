Dva dealeři jsou obviněni

Kriminalisté z Toxi týmu si došlápli na další dva prodejce drog. První z nich, 36letý muž, provozoval nelegální obchod od roku 2019 v Litvínově a přilehlém okolí. Své okolí zásoboval marihuanou, kterou měl obstarat a následně prodat zájemcům v mnoha desítkách případů. Za to inkasoval různé částky, které se pohybovaly od 100 do 200 korun za jednotlivý prodej. Policisté viní i 38letého muže z Litvínova. Ten si pro změnu vybral ke svému nezákonnému podnikání město Most. Jeho sortimentem byl pervitin, který měl prodávat od února do května letošního roku na různých místech. Aniž by měl příslušné oprávnění s psychotropními látkami nakládat, opatřil si metamfetamin, který měl v mnoha případech poskytnout za různé částky koncovým uživatelům. Oba si od policejního vyšetřovatele převzali usnesení o zahájení trestního stíhání ze spáchání přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Za tento druh obchodu mohou od soudu odejít v případě uznání viny až s pětiletými tresty.