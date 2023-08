Od 5. srpna vždy o víkendech bude od 1. náměstí k jezeru Most a zpátky jezdit dvoupatrový autobus a to linka číslo 16. Autobus bude v provozu zatím do konce prázdnin.

K mosteckému jezeru bude speciálně upravený double decker jezdit i příští rok a to v rámci propagace olympijského festivalu, který se u jezera uskuteční souběžně s letními olympijskými hrami v Paříži.