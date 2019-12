Evo 2 okusila mostecké koleje

Nízkopodlažní dvoučlánková tramvaj EVO 2 dorazila do Mostu. „Jde o první tramvaj z projektu Pořízení 3 ks nízkopodlažních tramvají. Další by měly následovat v lednu a v únoru 2020. První EVO 2 bude po doplnění odbavovacího zařízení a absolvování potřebných zkušebních jízd nasazena do provozu v lednu. Další dvě tramvaje z druhého projektu očekáváme v průběhu příštího roku,“ řekl ředitel dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a.s., Daniel Dunovský. Nová tramvaj EVO 2 je 21,9 metrů dlouhá (bez spřáhel) a nabídne 54 míst k sezení. Zároveň pojme ještě až 90 stojících cestujících.