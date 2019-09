Fanoušci „Led Zeppelin“, užijte si revival Zeppelinians na Benediktu

Pokud jste Led Zeppelin před padesáti lety neviděli live, nenechte si to ujít teď na koncertu Zeppelinians (Gdaňsk, Polsko). Filip Kamerath – zpěv, Michal Manta – klávesy, Piotr Augustynowicz- kytara, Tomasz Nowik – basa, Igor Augystynowicz – bubny.

Přijďte ve středu 2.10. v 19 hodin na Benedikt, dejte si sklínku, zavřete oči a budete v roce 1971 v londýnském West Endu – z pódia živě uslyšíte Stairway To Heaven, Whole Lotta Love, Kashmir, Moby Dick a další dvě hodiny těch největších pecek z prvních čtyř alb Zeppelínů. Zeppelinians očekávání nesplní – oni ho předčí! Po koncertě budete mít chuť a sílu skočit po hlavě do Benďáku a třikrát ho přeplavat.

Termín: středa 2. 10. v 19 hodin



Místo: Hotel Benedikt

Vstupné: Kč 250