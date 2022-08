Na základě opravdu velmi častých proseb na rozšíření nabídky vstupného, se pořadatel The Most Fest rozhodl umožnit koupit i jednodenní vstupné. Jednodenní vstupné na festival je již spuštěno a to již od 190,-Kč. Nezapomeňte ale nakoupit s předstihem, jelikož na místě je vstupné dražší. Více informací na www.themostfest.cz.