Téměř 40 tisíc návštěvníků vidělo v Mostě dramatické souboje světových superbiků. König odjel závod se zlomenou kostí

Most má za sebou jeden z nejrušnějších víkendů posledních let. Na mistrovství světa superbiků dorazilo skoro 40 tisíc diváků, kteří fandili jedenácti českým závodníkům v různých kategoriích a viděli strhující závody nejen v královské třídě WorldSBK. Po sobotním napínavém závodě třídy WorldSBK pokračovaly souboje na špičce stejně dramatickými bitvami i v nedělní části. Dopolední Superpole Race opanoval Toprak Razgatlioglu na Yamaze a do hlavního závodu, který se jel ve 14 hodin, tak startoval z první pozice. Letošní šampionát je velmi vyrovnaný, proto se nelze divit, že během 22 kol se pořadí na špičce několikrát promíchalo. Vítěz sobotního závodu Alváro Bautista na Ducati drtil soupeře při výjezdech na cílové rovince, zatímco Jonathan Rea byl rychlejší v techničtějších částech trati. Toprak se na čelo vrátil až v poslední třetině závodu a vedení udržel až do konce. Bautista dojel druhý a třetí byl Rea. Pro českého Olivera Königa byly nedělní superbiky ještě o něco těžší, protože po havárii v Superpole Race zničil motorku a nastupoval s poraněnou nohou. Podrobnější rentgen později odhalil, že ho český jezdec odjel se zlomenou kostí v nártu. Jeho odhodlání mu nakonec vyneslo 16. pozici a dokázal tak zopakovat úspěch ze sobotního závodu, byť na vysněné body to opět těsně nestačilo. „Nešel jsem přes závit, ale musel jsem si trochu jinak přešlapovat do zatáček. Bylo to náročné, jsem rád, že jsem dojel do cíle pro domácí diváky,“ popisoval novinářům se zatejpovanou nohou König z týmu Orelac Racing. V šestistovkách drželi čeští fanoušci palce Ondrovi Vostatkovi, který dojel na šestnáctém místě. Patrik Homola s divokou kartou dokončil závod ve stejné třídě na 22. místě. Ve třístovkách skončil Petr Svoboda, jezdec týmu Accolade Smrž, na jedenáctém místě a další Filip Feigl, který startoval na divokou kartu bral 16. místo. „Minulý rok jsme začali budovat tradici, hodně jsme investovali do dráhy i zázemí a jsem rád, že diváci i zástupci Dorny a Mezinárodní motocyklové federace to vnímají. Spokojenost se spoluprací je oboustranná a po druhém úspěšném mistrovství světa superbiků věřím, že příští rok budeme moci opět navázat a přinést jedinečnou podívanou a zážitky ještě více fanouškům,“ říká Josef Zajíček, předseda představenstva společnosti Autodrom Most. Pořadatelé za víkend napočítali 37 081 návštěvníků a oproti prvnímu ročníků, který byl poznamenán kovidem celková čísla téměř ztrojnásobili. „Druhý ročník superbiků na mosteckém autodromu se velmi vydařil. Divácká účast byla vysoká a závody napínavé, protože jsme po oba dny viděli skvělé akce ve všech třídách. Bylo to možné díky velkému úsilí a neustálému vylepšování ze strany Autodromu Most a také na základě zkušeností získaných v loňském roce a stále užší spolupráci s FIM (Mezinárodní motocyklovou federací) a organizací Dorna WSBK. Již nyní se těšíme na návrat do Mostu v roce 2023, kdy si toto místo opět upevní své místo v kalendáři WorldSBK,“ okomentoval druhý ročník Gregorio Lavilla, výkonný ředitel WorldSBK. Mistrovství světa superbiků v Mostě je letošní největší sportovní událostí v České republice. Vedle fanoušků na místě, sledovaly tuto událost stovky milionů diváků u televizních obrazovek a prostřednictvím oficiálních kanálů sociálních sítí WorldSBK.