Filmaři dnes ráno rozbalili „nádobíčko“ v ulici Čsl. Armády

Do ulice Čsl. Armády v Mostě začaly dnes ráno najíždět nákladní auta s filamařskou technikou, cateringem, herci, štábem a vším, co k filmování patří. V Mostě se dnes začal natáčet britský akční seriál s prvky fantasy s názvem Extinction. Ten pro zahraniční štáb zajišťuje filmová produkce Czech Anglo Pictures. V Mostě se budou filamři pohybovat až do neděle.

S natáčením je spojena řada dopravních omezení a uzavírek.

„Tímto chceme požádat obyvatele našeho města, aby byli připraveni na možná omezení a zvýšenou hlučnost, a spolu s filmaři je prosíme o shovívavost,“ uvedl primátor města Mostu Jan Paparega. Natáčet se bude hlavně na třídě Budovatelů, náměstí Velké mostecké stávky, v Radniční ulici, u Repre, Prioru či restaurace Severka.

Filmové natáčení v této nelehké době značně povzbudí místní ekonomiku. „Filmaři podpoří místní podnikatele v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb. Ubytovali se v mosteckém hotelu Cascade. Platí samozřejmě také nájmy lokací, pronájem komunikací a zábory. Město Most od společnosti navíc získá finanční dar ve výši 100 tisíc korun, který bude účelně využit,“ přibližuje filmové natáčení Barbora Hyšková z Filmové kanceláře Ústeckého kraje.

Pro natáčení se stále dohledávají místní komparzisté

Filmaři stále hledají hledá muže a ženy ve věku 15 – 70 let z Mostu a okolí. Komparzní role: návštěvníci kavárny, demonstranti, atd. Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím elektronického formuláře ZDE

Harmonogram omezení

14. 4. 2021 ulice ČSA – omezení parkování v okolí restaurace Veronika

15.4.2021 ulice třída Budovatelů – Z důvodu zajištění bezpečnosti se bude na dobu záběru pozastavovat doprava na třídě Budovatelů (pouze na dobu záběru) – v průběhu dopoledne – cca do 16:00 hod.

omezené parkování v okolí náměstí VMS, použití speciálních efektů; zvýšená hlučnost (výbuch)

omezené parkování restaurace Severka

16.4. 2021 natáčení na náměstí VMS – omezení parkování v okolí náměstí

17.4. 2021 natáčení na náměstí VMS – omezení parkování v okolí náměstí, použití speciálních efektů – zvýšená hlučnost (střelba)

ulice Radniční a přilehlé náměstí – použití speciálních efektů; zvýšená hlučnost (exploze, hoření) – omezení parkování v okolí

18.4. 2021

natáčení v Prioru a na přilehlém náměstí – omezení parkování v okolí

zvýšená hlučnost – (rozbití výlohy, střelba)