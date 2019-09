Filmaři hledají komparzisty do filmu Bourák

Filmaři natáčejí v Usteckém kraji další film. Celovečerní film Bourák je černá gangsterská romanticko-hudební komedie o tom, co všechno může způsobit jedna letní bouřka, jedna městská vyhláška, sada golfových holí, rock and roll a jedna hodně naštvaná dcera. Pokud si ve filmu chcete zahrát, neváhejte. Filmaři hledají komparzisty.

Casting komparzu do filmu BOURÁK s Ivanem Trojanem v hlavní roli pokračuje! Filmový štáb hledá komparzisty na natáčení ve Varnsdorfu a v Rumburku. Honorář ve výši 500 Kč do 5,5 hodiny a 900 Kč nad 5,5 hodiny se vyplácí ihned. V případě zájmu zašlete Vaše foto, výšku, věk, velikost konfekce, velikost bot a přiložte na Vás telefonní kontakt a zkušenosti s natáčením a vše odešlete na email: castingbourak@seznam.cz. Do předmětu emailu uveďte: „vybrané datum + název role“.