Filmový klub Citadela uvede dnes film pro fajnšmekry „Soused“

Filmový klub Citadela uvede dnes 11. ledna od 19.30 hodin americko-německou komedii (nevhodné pro mládež do 12 let).

Berlín, čtvrť Prenzlauer Berg. Daniel je filmová hvězda zvyklá na úspěch. Jeho půdní byt je stylový, stejně jako jeho manželka a chůva, která má pod kontrolou děti. Všechno je tip top, a tedy připravené na to, aby odletěl na konkurz do Londýna, kde na slavného německo-španělského herce čeká role v americkém filmu o superhrdinech. Když vejde do místního baru na rohu a zjistí, že tam sedí Bruno. Jak se ukazuje každou další minutu, Bruno na tento okamžik dlouho čekal. A tak se tento věčně přehlížený muž – jeden z obětí znovusjednocení a gentrifikace bývalého východního Berlína – mstí. Daniel jako jeho cíl…

Režie: Daniel Brühl

Scénář: Daniel Kehlmann

Kamera: Jens Harant

Hrají: Daniel Brühl, Peter Kurth, Aenne Schwarz, Vicky Krieps.