FK Baník Most Souš nabídne o víkendu předposlední kolo podzimní části

V sobotu 5. listopadu nabídne FK Baník Most Souš předposlední kolo podzimní části. V domácím prostředí se ukáží pouze starší žáci, ostatní družstva cestují k venkovním zápasům. Áčko hraje v sobotu v Benešově.

A-mužstvo se o víkendu utká v souboji posledního s předposledním. Oba celky provází podobný osud během letošního učinkování v ČFL, oba dokázaly pouze jedinkrát vyhrát, oba schytaly jeden debaklový výsledek, jinak prohrávají těsně o jednu branku. Benešov dokázal naposledy vyhrát na konci srpna, když porazil vedoucí celek Viktorii Žižkov. Most vyhrál v dohrávce ve Velvarech na začátku října. Minulý víkend jsme na domácím stadionu podlehli Hradci Králové B 1:2, předtím stejným výsledkem v Přepeřích. Benešov naposled remizoval v Chlumci nad Cidlinou a předtím prohrál doma s FK Teplice B 1:2. Vítěz utkání se alespň částečně přiblíží pásmu záchrany a před zimní pauzou může alespoň částečně stáhnout odstup od zbytku soutěže. Hraje se v sobotu od 10:15 hodin.

Hned tři sledovaná družstva klubu hrají o víkendu venku, a to v sobotu dopoledne. Juniorka nastoupí v derby v Horním Jiřetíně od 10:30 hodin. V současné době drží solidní 7. místo v tabulce s bodovým odstupem a v závěru podzimu navíc hraje se soupeři ze spodní poloviny tabulky. Dorost U19 vyhrál pětkrát z posledních 6 zápasů a stoupá tabulkou. V sobotu hraje v Praze na hřišti ABC Braník, oba celky získaly dosud stejný počet bodů (16) a dělí se o 9. místo v tabulce dorostenecké divize. Mladší dorostenci podobně jako B-tým 7. místo tabulky, mají o zápas méně a aktuálně drží sérii tří výher v řadě.

Družstva starších žáků se jako jediné představí o víkendu doma. V neděli na Souši nastoupí proti Sokolovu. Starší U15 během podzimu odvedla solidní práci a drží se daleko od pásma sestupu, ačkoliv v soutěži nastupuje s většinou o rok mladších hráčů z důvodu chybějícího ročníku 2008. Podobné postavení má i mladší U14, která de facto nastupuje ve dvou soutěžích. Mladší žáci U13/U12 hrají v neděli malé derby v Litvínově.

Ženský A-tým již svou sezónu zakončil, podzim holky dohrály na 5. místě divize. Soutěži dominují béčka Viktorie Plzeň a béčko Dukly Praha. Žákyně hrají poslední zápasy podzimu v neděli od 10:30 hodin proti Bohemians Praha.