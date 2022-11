Snoubenci už mohou vybírat z termínů pro rok 2023

Po letech, kdy konání svateb omezila proticovidová opatření, v letošním roce opět stoupl počet sňatků uzavřených litvínovskou matrikou. Podle matrikářky Veroniky Husákové se snoubenci již dotazují na termíny pro rok 2023. „Nyní po odsouhlasení navržených termínů Radou města Litvínova již budou matrikářky přijímat rezervace na konkrétní termíny. Tradičně je největší zájem o soboty od června do srpna. Zvláště mladé páry nemají problém ani s uzavíráním sňatků v květnu, což se dříve kvůli pověrám nedělo. V roce 2023 nabízíme také pro některé velmi atraktivní datum, a to 11. 11.,“ oznamuje vedoucí matriky Veronika Husáková. Stanoveny jsou také 4 termíny vítání občánků.

V letošním roce využili snoubenci všech 21 navržených termínů. Do 22. října se v Litvínově uskutečnilo 89 obřadů, většina z nich, tedy 78 se konalo v zámku Valdštejnů, v němž je oficiální obřadní síň města Litvínova. Do konce letošního roku je v tuto chvíli naplánováno ještě 8 svateb. Letos se v Litvínově uskutečnily také 3 jubilejní svatby, a to nejen zlatá, ale i dvě diamantové, tedy při příležitosti 60. výročí od uzavření sňatku manželů.

„Zajímavostí také je, že evidujeme stále větší zájem o obřad v zámku ze strany snoubenců, z nichž ani jeden nežije v Litvínově či okolí. Sňatek ve Velkém sálu uzavřely například páry z Prahy, Karlových Varů či Ústí nad Labem,“ podotýká starostka Kamila Bláhová.

Matrika vychází vstříc i snoubencům, kteří chtějí oddat v mimořádném termínu, či mimo oficiální obřadní síň. „Snažíme se snoubencům vždy maximálně vyjít vstříc, aby byli se svým slavnostním dnem spokojeni. V takovém případě je zákonem stanoven poplatek ve výši 1 tisíc Kč,“ dodává matrikářka Husáková. V letošním roce bylo vybráno za mimořádné termíny a místa 17 tisíc Kč.

Radní města Litvínova také pověřili vybrané zastupitele, kteří mohou obřady vykonávat. Kromě vedení města, tedy starostky Kamily Bláhové, 1. místostarosty Karla Rosenbauma a 2. místostarostky Květuše Hellmichové, budou mít toto privilegium také Petr Marvan, Petr Globočník, Petra Troníčková, Martin Klika, Rostislav Šíma, Milan Šťovíček, Daniel Urik a Helena Zemánková Týřová.

Návrh termínů konání svatebních a občanských obřadů v roce 2023: