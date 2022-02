FK Baník Most – Souš poprvé porazil Velké Hamry

Do startu jarní části Divize zbývají dva týdny. A-mužstvo v sobotu 26. února odehrálo předposlední přípravné utkání, ve kterém porazilo třetí celek východočeské Divize C – tým Velkých Hamrů 2:0. Utkání se odehrálo na přírodní trávě v Areálu Jiskry Modré, kde Velké Hamry pobývají na herním soustředění. A znalost přírodní trávy byla v úvodu zápasy znát, neboť Velké Hamry získaly úvodní čtvrthodinu a v zásadě celý první poločas byly lepším týmem. V zápase se však zaskvěl perfektním výkonem brankář Tomáš Hnízdil, který v důležitých okamžicích dokázal svůj tým podržet. Most se s postupem času s vývojem zápasu vyrovnal a zejména po změně stran už působil lepším dojmem, převzal iniciativu a diktoval tempo hry.

Utkání však bylo velmi fyzické, rychlé, náročné. Na užším hřišti, poprvé od 10. listopadu na přírodní trávě, deštivé dopoledne, houževnatý soupeř. Tvrdý, ale férový zápas. S ohledem na chybějící hráče, kteří doléčují zranění Most odehrál utkání s improvizovanou obranou. Začátek zápasu tedy nezachytil, ovšem v průběhu náš výkon stoupal. Ve druhém poločase otevřel skóre Petr Glaser v 56. minutě, nasměroval Most k důležitému vítězství. Velké Hamry však nechtěly ze zápasu odejít s prázdnou, proto závěrečná půlhodina přinesla další boj podepřený skvělými výkony brankářů. Most už byl lepším týmem a mírnou převahu korunoval druhým gólem až v 84. minutě, když se konečně – poprvé v zimě – trefil Ondra Novický.

Poslední přípravu odehraje FK Baník Most Souš tento víkend 5. března v Blšanech, od 10.15 hodin proti týmu FC Rokycany.

TJ Velké Hamry – FK Baník Most-Souš 0:2 (0:0)

Branky: 56. Glaser, 84. Novický