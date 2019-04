Fotosoutěž pro fanoušky seriálu Most! má své vítěze

Fotosoutěž pro fanoušky seriálu Most!, kterou vyhlásilo město Most, zná už vítěze. Celkem dorazilo do soutěže 117 fotografií. Jednoho vítěze vybrala porota, druhého určili lidé svými „lajky“ na facebooku města.

Porotu složenou z náměstků primátora Markéty Staré a Marka Hrvola nejvíce zaujal snímek Luďanova domu od Martina Bureše z Ústí nad Labem. Výherce získal poukaz pro dvě osoby na Offroad safari. Facebookoví fanoušci přidělili nejvíc „lajků“ snímku od Lukáše Materny z Mostu. Ten získal dárkový balíček s motivem seriálu Most! Vítězům obou kategorií předal ceny a blahopřál mostecký primátor Jan Paparega.

„Vítězům město Most gratuluje a všem ostatním, kteří se do fotosoutěže zapojili, velice děkujeme. Snímky byly také zajímavé a určitě nepřestávejte fotit,“ vzkazuje tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková.