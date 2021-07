Hasiči v Meziboří u Litvínova mají díky příspěvku Nadace Agrofert batoh s vybavením na lesní požáry

S přispěním Hasičského fondu Nadace Agrofert se podařilo jednotce sboru dobrovolných hasičů Meziboří rozšířit svou výbavu o nové technické prostředky, a to batoh s vybavením na lesní požáry, které se hasičům obtížně likvidují.

Tato skutečnost je způsobena především tím, že k nim často dochází v těžce přístupném terénu, kde nelze plně využít požární techniku a kde jsou ztížené možnosti zásobování hasební vodou.

Batoh se speciální výbavou je účinným pomocníkem při likvidaci lesních požárů. Díky svému kompaktnímu provedení šetří síly hasičů při dopravě vybavení. Jednotlivé prvky svým technickým provedením přispívají k úspoře hasiva, při zachování vysoké hasební schopnosti.

Batoh obsahuje 4× hadice PH – zásahová D25 20 m se spojkou, 1× rozdělovač DCD, 2× proudnice D25 kombinovaná, průměr 10 mm, Al spojka, 2× proudnice kombinovaná TURBOMATIC 235 D25, 1× přechod C52/D25,1× vazák na hadice.

K tomuto batohu byla pořízena i termokamera Reval FirePro. Velikostí a cenovou dostupností nemá tato termokamera na trhu v současnosti konkurenci. To jí však nijak neomezuje v technických parametrech. Termokamera bude umístěna v tomto batohu a slouží k vyhledávání skrytých ohnisek. Má k dispozici celkem 3 režimy zobrazení – oheň, vyhledávání a barevný režim.

Díky své nízké hmotnosti a malým rozměrům nijak neomezuje pohyb hasiče, který ji může volně nosit zavěšenou na zásahovém oděvu nebo v kapse.

Naším cílem i do budoucna bude získávat finanční prostředky na vybavení naší hasičské jednotky, a to jak pro zvýšení bezpečí našich zasahujících hasičů, tak aby bylo možné poskytovat našim spoluobčanům v případě zásahu pomoc na co nejvyšší úrovni.

Proto je naší další metou vybavit jednotku automatizovaným externím defibrilátorem (AED). Tento přístroj (pokud je dostupný) tvoří nedílnou součást základní neodkladné resuscitace.

Rozhodně se nejedná o malé finanční prostředky které bude třeba sehnat, ale podle našeho názoru by právě tento přístroj měl být ve všech obcích a v případě potřeby resuscitace být okamžitě dostupný.

Nadace Agrofert poskytla finanční dar ve výši 40 000 Kč. Město Meziboří doplatilo částku 7 644 Kč.

Chceme tímto poděkovat Hasičskému fondu Nadace Agrofert a Městu Meziboří za podporu, kterou hasičům v této nelehké době dává.