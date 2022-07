hasiči ze Sev.en Energy jsou připraveni pomáhat v Hřensku, krajským hasičům skupina posílá miliónovou podporu

Hasiči a bánští záchranáři ze skupiny Sev.en Energy jsou připraveni na vyžádání z odjet pomáhat hasit požár v České Švýcarsku. Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje posílá skupina na mimořádné výdaje spojené s požárem milión korun. „S lítostí sledujeme události v Českém Švýcarsku a pomáháme hasičům v boji proti ohnivému živlu. Rozhodli jsme se přispět Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje částkou ve výši jednoho milionu korun na mimořádné výdaje v souvislosti s hašením požáru v národním parku. Hrdinům v přední linii držíme palce a věříme, že situaci zvládnou. Zároveň držíme v pohotovosti vlastní záchranáře a hasiče – jsou připraveni okamžitě vyjet na místo, jakmile k tomu budou vyzváni Integrovaným záchranným systémem Ústeckého kraje,“ uvádí skupina Sev.en Energy na svém facebooku. Hasiči a záchranáři ze Sev.en Energy jsou na zásahy v terénu připraveni. Před časem dokonce cvičili hašení lesního požáru a asistenci hasicím vrtulníkům.