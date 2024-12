HC VERVA LITVÍNOV MÁ NOVÉ HRÁČE

Klub HC Verva Litvínov má nové mladé hráče. Podepsal smlouvu s třiadvacetiletým obráncem Martinem Hugo Hašem a ze zámoří se vrací devatenáctiletý útočník Jan Šprynar.

Devatenáctiletý útočník Jan Šprynar se vrací z angažmá v Halifaxu v QMJHL a bude k dispozici litvínovskému A-týmu po zbytek extraligové sezóny. Do Litvínova přišel Šprynar v žákovských letech, v sezóně 2021/2022 byl druhým nejproduktivnějším hráčem dorostenecké extraligy. Od ročníku 2022/2023 působil v zámoří, kde oblékal dresy Rimouski, Shawiniganu a Halifaxu.„Honza Šprynar je mladý hráč z regionu, dvě a půl sezóny sbíral zkušenosti v zámoří. Vrací se zpět do Litvínova a my doufáme, že v naší organizaci bude naplňovat svůj potenciál,“říká generální ředitel Pavel Hynek. „Honza se rozhodl ukončit své působení v kanadské juniorce, proto jsme se rozhodli aktivovat jeho smlouvu. V následujících dnech a týdnech se ukáže, zda-li bude působit v litvínovském A-týmu, v juniorce, nebo v první lize,“zakončuje sportovní manažer Tomáš Vrábel.

Ttřiadvacetiletý obránce Martin Hugo Haš své působení zpět na českých kluzištích začne v partnerském Chomutově. Martin začínal s hokejem v Letňanech, přes akademii pražské Sparty se probojoval do finské juniorky a později do finské nejvyšší soutěže v dresu Tappary. V roce 2019 si ho vstupním draftu NHL v pátém kole vybrali washingtonští Capitals. Nyní mladý obránce po zkušenostech v zámořských juniorských soutěžích a v ECHL hlásí návrat do Česka. „V Martinovi vidíme velký potenciál. Ve své první sezóně se přesouvá do Chomutova, kde ho bude čekat adaptace ze zámořského na český hokej. Budeme ho bedlivě sledovat a věříme, že se stane důležitou součástí Pirátů. Poté budeme řešit jeho další zapojení do Litvínova,“ říká sportovní manažer Tomáš Vrábel. „Martin Haš nasbíral zkušenosti ve Finsku i v zámoří, v pátém kole draftu nebyl vybrán náhodou. Je to mladý obránce s velkým potenciálem a my mu pomůžeme nastartovat kariéru na českých kluzištích,“ dodává generální ředitel Pavel Hynek.